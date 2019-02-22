Опустили этих ребят с Олимпа: в сети отпраздновали победу "Динамо" в Лиге Европы

Украинские болельщики отпраздновали победу "Динамо" над греческим "Олимпиакосом" (1:0) в ответном матче 1/16 финала, которая позволила команде выйти в следующий раунд турнира.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Олимпиакос".

"Всех с победой! Хорошая игра, достаточно уверенный проход. Не без нервов, но у нас по другому не бывает", "Соль! Забил. Порадовал) И будет забивать, если правильно его использовать", "Олимпиакос разочаровал. Или это Динамо прогрессирует? Покажет следующий раунд. А греки пусть валят домой. Гонора столько, будто не Олимпиакос, а целая Барселона", "Мы играли с командой уже начавшей сезон. Да устали...Да недопонимали... Спасибо - за один за всех! все три "заробитчанына" стали на защиту Цыганкова", "Как говорится: с пылу -жару, прямо с Олимпийского. Таки опустили этих ребят с ихнего Олимпа!", "Победой моего Динамо удовлетворён. Бойко сегодня сыграл выше всяких похвал, взял и сыграл просто на ноль", "Если бы Бойко так всегда играл!", "Все играли хорошо, но сегодня лучший, - Бойко. Взял все, что должен был взять, и прихватил еще парочку сверху", "Ну шо сказать МОЛОДЦЫ!", "Ну и Дену Бойко респект и уважуха.Так держать.Впереди еще сражения", "Молодцы ребята, давно так не кричал от эмоций от игры, постоянно ждал гол на контр-атаке, но не повезло, жаль", - пишут болельщики.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" разгромило европейскую топ-команду в юношеской Лиге чемпионов.