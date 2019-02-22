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Где смотреть онлайн Севилья - Барселона: расписание трансляций

пятница, 22 февраля 2019, 17:50

23 февраля в матче 25-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле сыграет с "Барселоной". Встреча пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" - "Барселона".

Начало матча в 17:15.

Прямую трансляцию матча может будет посмотреть на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3". В Украине матч транслироваться не будет.

Главный арбитр матча - Матеу Лаос.

После 24 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 54 очка. "Севилья" находится на четвертой позиции, имея в активе 37 очков.

В первом круге нынешнего сезона "Барселона" на своем поле обыграла "Севилью" со счетом 4:2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" выбила "Севилью" из Кубка Испании.

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