"Барселона" эффектно избежала вылета из Кубка Испании: видеообзор

"Барселона" вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив в ответной встрече "Севилью" после поражения в первой игре со счетом 0:2.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Севилья".

"Барселона" уже к середине первого тайма ликвидировала разницу в счете по сумме двух встреч. Сперва Лионель Месси заработал пенальти, а Филиппе Коутиньо реализовал одиннадцатиметровый, а затем после разрезной передачи Артура Иван Ракитич в касание переправил мяч в сетку мимо голкипера.

Во втором тайме каталонцы довели счет до разгромного - Коутиньо ударом головой оформил дубль после навеса Луиса Суареса, а Серхи Роберто отличился с передачи Месси.

"Севилья" возродила интригу после красивого гола Гильерме Араны, однако в концовке встречи Суарес и Месси сняли все вопросы о путевке в полуфинал.

"Барселона" - "Севилья" - 6:1

Голы: Коутиньо, 13 (пенальти), 53, Ракитич, 32, Серхи Роберто, 54, Суарес, 89, Месси, 90+2 - Арана, 67

"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Альба, Лангле, Пике, Бускетс, Артур (Аленья, 90), Ракитич (Видаль, 76), Коутиньо (Семеду, 81), Суарес, Месси.

"Севилья": Сориано, Арана (Жиль, 85), Серджи Гомес, Кьер, Каррису, Банега (Васкес, 77), Сарабия, Меса (Бен-Йеддер, 77), Амаду, Промес, Андре Силва.