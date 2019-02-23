Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта

23 февраля в рамках чемпионата Европы, который проходит в белорусских Раубичах, пройдет женская спринтерская гонка на дистанции в 7,5 километров.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женского спринта в Раубичах.

Начало гонки в 13:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

Напомним, что в индивидуальной гонке в Раубичах украинская биатлонистка Юлия Журавок стала обладательницей серебряной медали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины упустила медаль на чемпионате Европы по биатлону.