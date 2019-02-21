Сборная Украины упустила медаль на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины заняла седьмое место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Беларуси.

Украинская сборная, за которую выступили Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Сергей Семенов и Артем Прима, шла второй после половины дистанции, однако не сумела удержать призовое место.

И Меркушина, и Семеренко завершили свои этапы на втором месте, минимально отставая от белорусской сборной. Семенов на протяжении большей части своего этапа удерживал вторую строчку, но на последнем круге выпал из призовой тройки, передав эстафету лишь пятым. Прима заработал штрафной круг и пришел к финишу седьмым.

Победу в гонке одержала Швеция, вторыми стали немцы, а бронзовые награды завоевала Беларусь.

Результаты гонки

1. Швеция (0+8) 1:05:16,0

2. Германия (0+6) +17,7

3. Беларусь (0+6) +29,8

7. Украина Украина (1+7) +1:43,9

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинцы провалили одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы.