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Украинская биатлонистка завоевала медаль чемпионата Европы

среда, 20 февраля 2019, 20:40

Украинская биатлонистка Юлия Журавок заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах и стала обладательницей серебряной медали.

Журавок прошла 15-километровую дистанцию за 48 минут 45 секунд, допустив один промах. Отставание украинки от победительницы гонки Ханны Эберг составило 32 секунды. В тройку также вошла представительница Беларуси Ирина Кривко.

Также в топ-20 вошли еще две украинские спортсменки. Валентина Семеренко заняла 11-е место, допустив четыре промаха на огневых рубежах. Анастасия Меркушина финишировала на 18-й позиции, промахнувшись пять раз.

Ольга Абрамова завершила гонку на 47-м месте, допустив пять промахов, Вита Семеренко заняла 51-е место (семь промахов). И наконец, еще одна украинка - Надежда Белкина не стартовала.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты вошли в топ-15 первой гонки чемпионата Европы.

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