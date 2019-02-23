Он не предатель: президент "Динамо" откровенно высказался о перешедшем в "Шахтер" футболисте

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал переход бразильского нападающего Жуниора Мораеса в "Шахтер".

Своим мнением об этом трансфере Суркис поделился в программе "Вацко Light".

"Он клялся, сидя у меня в офисе, что он в жизни никогда в "Шахтер" не перейдет. Только, если в Китай поедет или какой-то другой клуб. А уже в это время подписал контракт с донецким клубом. Больше денег, может, предложили. Может быть, ему захотелось играть там с бразильцами, своими побратимами, я не знаю.

Для меня он не предатель. Он обманщик. Он мог мне просто в глаза сказать, что принял такое решение, что подписал контракт с "Шахтером". Он это решение принял не летом, а еще зимой", - сказал Суркис.

"Мне вообще о нем незачем думать. Еще полгода, год или два Мораес поиграет в "Шахтере", и на этом все будет закончено. Завтра его поманят, предложат ему на 100 тысяч больше - он забудет, что такое "Шахтер" и побежит в другую команду", - добавил президент "Динамо".

Напомним, Мораес с 2015 по 2018 годы выступал за "Динамо" (с перерывом на полугодичную аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в 2017 году), а летом прошлого года в статусе свободного агента перебрался в "Шахтер".

Как сообщал "Апостроф", ранее Суркис также заявил, что может выставить полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша на трансфер.