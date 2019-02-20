В команде Ломаченко назвали имя соперника и дату проведения чемпионского боя

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет защиту чемпионского титула в бою с британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Об этом сообщил промоутер Ломаченко Эдди Хирн в своем Twitter.

Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе в многофункциональном спортивном комплексе "Стейплс Сентр".

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA, которые принадлежат Ломаченко.

Изначально планировалось, что Ломаченко проведет бой с обладателем чемпионского пояса по версии IBF Ричардом Комми, но ганский боксер получил травму руки в поединке с россиянином Исой Чаниевым.

32-летний Кролла по прозвищу "Миллион долларов" ранее владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, но затем потерял его, проиграв Хорхе Линаресу, которого нокаутировал Ломаченко в прошлом году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко ярко высказался о возможном бое с оскорбившим его боксером.