Призер чемпионата Украины потерпел унизительное поражение: видеообзор

Полтавская "Ворскла" в матче 19-го тура чемпионата Украины на своем поле с разгромным счетом проиграла "Карпатам". Бронзовый призер чемпионата Украины пропустил четыре безответных мяча.

В первом тайме гостей, которые проводили первый матч под руководством нового главного тренера Фабри Гонсалеса, вывел вперед Франсиско Ди Франко, а после перерыва хет-триком отличился Марьян Швед.

В концовке матча "Ворскла" могла забить гол престижа, но Николас Карека не реализовал пенальти.

"Карпаты" прервали серию из четырех матчей без побед, набрали 20 очков и поднялись на девятое место. У "Ворсклы" осталось 27 очков, полтавчане располагаются на шестой строчке.

"Ворскла" - "Карпаты" - 0:4

Голы: Ди Франко, 24, Швед, 52 (пен.), 55, 90+1.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Тарадуда, Даллку, Кане, Кобахидзе (Шехич, 54), Шарпар, Васин (Коломоец, 65), Артур (Ребенок, 78), Скляр, Карека.

"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе, Гуйе, Мехремич, Мякушко, Клец, Хонгла, Гуцуляк (Слива, 90), Дебелко (Понде, 77), Швед, Ди Франко (Йода, 87).

На 86-ой минуте Карека не реализовал пенальти (промах).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский клуб опозорился во время матча Премьер-лиги.