РУС. | УКР.

воскресенье, 24 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

21:36
"Манчестер Сити" завоевал Кубок лиги в битве с "Челси": видеообзор
21:32
До сих пор нет теплых вещей: стало известно о тяжелой участи украинского заключенного в России
21:08
В Европе указали на главные промахи Украины
20:37
Призер чемпионата Украины потерпел унизительное поражение: видеообзор
20:33
Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома: опубликовано видео с места ЧП
20:11
Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица
20:03
Российский истребитель устроил ЧП над Балтийским морем: что известно
19:38
Скандал с задержанием на взятке командира ВСУ: новые подробности и фото
19:14
Новое обострение: появились свежие данные о потерях ВСУ на Донбассе
18:35
MARUV поставили жесткое условие для участия на "Евровидении"
18:07
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" расписали боевую ничью в чемпионате Англии: видеообзор
17:45
В Сирии взорвался автобус с людьми: много погибших, первые подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Призер чемпионата Украины потерпел унизительное поражение: видеообзор

воскресенье, 24 февраля 2019, 20:37

Полтавская "Ворскла" в матче 19-го тура чемпионата Украины на своем поле с разгромным счетом проиграла "Карпатам". Бронзовый призер чемпионата Украины пропустил четыре безответных мяча.

В первом тайме гостей, которые проводили первый матч под руководством нового главного тренера Фабри Гонсалеса, вывел вперед Франсиско Ди Франко, а после перерыва хет-триком отличился Марьян Швед.

В концовке матча "Ворскла" могла забить гол престижа, но Николас Карека не реализовал пенальти.

"Карпаты" прервали серию из четырех матчей без побед, набрали 20 очков и поднялись на девятое место. У "Ворсклы" осталось 27 очков, полтавчане располагаются на шестой строчке.

"Ворскла" - "Карпаты" - 0:4

Голы: Ди Франко, 24, Швед, 52 (пен.), 55, 90+1.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Тарадуда, Даллку, Кане, Кобахидзе (Шехич, 54), Шарпар, Васин (Коломоец, 65), Артур (Ребенок, 78), Скляр, Карека.

"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе, Гуйе, Мехремич, Мякушко, Клец, Хонгла, Гуцуляк (Слива, 90), Дебелко (Понде, 77), Швед, Ди Франко (Йода, 87).

На 86-ой минуте Карека не реализовал пенальти (промах).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский клуб опозорился во время матча Премьер-лиги.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Манчестер Сити - 3:4 Хроника матча, видео серии пенальти

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 0:0 Хроника матча

Севилья - Барселона - 2:4 Хроника матча, видео голов

Хроника жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: