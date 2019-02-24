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Украинский клуб опозорился во время матча Премьер-лиги: опубликовано фото

воскресенье, 24 февраля 2019, 12:20

В матче 19-го тура чемпионата Украины "Львов" - "Черноморец", который завершился со счетом 0:1, гости допустили грубую ошибку в фамилии своего игрока.

Новичок одесского клуба Виталий Гошкодеря весь первый тайм отыграл с неправильно написанной фамилией. На спине у игрока красовалась надпись "Гошкодерия". Ошибка была обнаружена в перерыве, но исправили ее лишь частично. Работники клуба удалили лишнюю букву с футболки и хавбек доигрывал матч с надписью "Гошкодер я".

Стоит отметить, что именно Гошкодеря стал автором единственного гола в матче.

31-летний Гошкодеря является воспитанником "Шахтера", но не провел ни одного матча за донецкий клуб. Также играл за "Олимпик", "Волынь", "Кривбасс", "Нефтяник-Укрнефть" и казахстанский "Окжетпес".

Несмотря на успех в этом матче "Черноморец" остался на 11-м месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 15 очков. "Львов" по-прежнему занимает восьмую позицию, имея в активе 23 очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что призер чемпионата Украины усилился двумя легионерами.

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