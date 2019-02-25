Динамо - Заря: видео голов

Киевское "Динамо" на своем поле в матче 19-го тура чемпионата Украины уничтожило луганскую "Зарю" со счетом 5:0. Это самая крупная победа киевлян в текущем сезоне.

На "Апострофе" прошла видео онлайн-трансляция матча.

Уже к перерыву киевляне выигрывали со счетом 3:0. Два мяча на свой счет записал Шапараенко и еще раз забивал Вербич. После перерыва последний оформил дубль, а точку в матче поставил новичок "Динамо" Соль.

Динамо - Заря 5:0

Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 53, Соль, 73

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский (Алибеков, 76), Шапаренко, Цыганков (Цитаишвили, 70), Соль (Русин, 79), Вербич

Заря: Луис Фелипе, Караваев, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Силас (Арвеладзе, 46), Чайковский, Лунев (Кабаев, 46), Кочергин (Леонардо, 73), Хомченовский, Будковский

Предупреждения: Шапаренко, Вербич, Сидорчук, Шабанов — Лунев, Кабаев, Литвин

ВИДЕО ГОЛОВ: