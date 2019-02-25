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"Шахтер" уверенно обыграл "Александрию" в чемпионате Украины: видеообзор

понедельник, 25 февраля 2019, 20:58
Фото: twitter.com/FCShakhtar

В матче 19-го тура тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" со счетом 2:0. Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Александрия".

Счет на 14-й минуте встречи открыл Марлос, который обыгрался с Тайсоном, и с близкого расстояния отправил мяч в ворота. На 34-й минуте Марлос классно вырезал мяч на дальнюю штангу и Мораес головой послал мяч точно в угол.

Во второй половине встречи "горняки" неоднократно могли увеличить разрыв в счете, но блестяще играл голкипер гостей. Самый реальный шанс был у Марлоса, который не реализовал пенальти. У "Александрии" тоже было несколько возможностей, но либо футболисты гостей их не использовали.

После матча "Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, "Александрия" осталась на третьей позиции.

"Шахтер" - "Александрия" - 2:0 (2:0)

Голы: Марлос (14), Мораес (34)

"Шахтер": Пятов, Болбат (Матвиенко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик (Майкон, 69), Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон, Мораес.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Пономарь, 77), Стецьков (Микицей, 46), Банада, Запорожан, Дедечко, Ковалец, Полярус (Ситало, 46), Лучкевич.

Предупреждения: Кривцов - Стецьков, Дедечко, Ситало.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА (обновляется)

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" готовит громкий трансфер.

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