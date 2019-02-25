Украинский футболист признан лучшим игроком финала крупного турнира

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признан лучшим игроком финального матча Кубка английской лиги с "Челси" (0:0, по пенальти 4:3).

Об этом сообщает статистический сайт WhoScored.

За этот матч Зинченко получил 8,34 балла. В этой встрече на счету украинца восемь отборов, три перехвата, три выноса, четыре выигранные верховые дуэли, две точные ключевые передачи, а также одна успешная попытка дриблинга.

22-летний Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы" за два миллиона евро. Всего за английский клуб он провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В составе "горожан" украинец становился чемпионом Англии, а также двукратным обладателем Кубка английской лиги. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко провел лучший матч за английский топ-клуб.