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Кому Путин может отдать пленных украинских моряков: названы фамилии

вторник, 26 февраля 2019, 06:42

Эксперты рассказали, когда и кому могут быть возвращены пленные в России украинские моряки.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Украинские моряки могут быть возвращены ближе к парламентским выборам, например, Виктору Медведчуку, - отмечает украинский журналист, аккредитованный в РФ Роман Цимбалюк. - На своем прекрасном самолете он вернет три экипажа наших кораблей и тем самым покажет, что именно у него есть ключи от дверей в Кремль, и таким образом возможно прекратить войну. Расчет на то, чтобы пророссийская политическая сила, которую продвигает Медведчук в парламент, получила максимальное количество голосов и, как результат, влияние на всю страну изнутри".

Подобный вариант прогнозирует и защитник украинских моряков Николай Полозов.

"Учитывая, что в Верховную Раду будут баллотироваться и пророссийские силы, в том числе и движение Виктора Медведчука, а также учитывая, что человека Медведчука фактически запустили в СИЗО (12 февраля раненых моряков в СИЗО "Лефортово" посетила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, - "Апостроф"), не исключаю, что в Кремле готовят какие-то действия политического характера с использованием военнопленных и с прицелом на выборы в Верховную Раду. Здесь могут быть различные варианты. Например, дадут кому-то из оппозиционных деятелей к украинской власти несколько моряков и скажут: "Вот, смотрите, они смогли вернуть моряков домой, а власть - нет", - сказал Полозов.

Впрочем, по мнению аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, далеко не факт, что Кремль отпустит моряков через посредничество именно Медведчука. Все будет зависеть от того, кому Москва захочет нарастить рейтинги.

"Одного или двух моряков теоретически могут отпустить перед парламентскими выборами для того, чтобы ослабить либо усилить позиции определенных политических партий. И это не обязательно может быть Медведчук. Вариантов игры очень много. Например, может быть обмен пленными с новым либо старым президентом, в том числе, с Порошенко. Тогда новоизбранный президент говорит, что он показал России кузькину мать и наконец-то договорился, и ему рукоплещет вся страна. Это может сделать тот же Вилкул, который потом скажет, что мы более патриотичны, чем Медведчук, мы добились освобождения. Существует даже вариант, что Россия посчитает нужным усилить правое крыло будущей ВР", - пояснил Тышкевич.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой".

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