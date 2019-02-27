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В "Динамо" обратились к пленным украинским морякам: опубликованы фото

среда, 27 февраля 2019, 12:40

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук от имени всего киевского клуба написал письмо украинским морякам, которые находятся в российском плену.

Об этом сообщает страница Druzi Dynamo в Facebook.

"Ребята, хочу выразить слова искренней благодарности за вашу службу, и сказать, что дома вас ждет вся наша большая украинская семья. Вы - сила. Вы - пример стойкости духа. Ваше мужество, честь, храбрость, отвага и вера - это то, что останется огромным следом, который даст пример подрастающему поколению. Я знаю, вам сейчас тяжело. Как известно, именно в минуту отчаяния начинает дуть попутный ветер.

Желаю и верю, что день встречи на нашей родной земле наступит очень скоро. Жму руку каждому из вас. С большим уважением к вам - вся команда "Динамо" Киев", - идется в письме.

Таким образом, "Динамо" присоединилось к акции крымских активистов Османа Пашаева и Лейлы Омер, а также Натальи Красненковой, которые решили собрать письма известных людей к украинским морякам.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее пленных украинских моряков также поддержал вратарь "Шахтера" Андрей Пятов.

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