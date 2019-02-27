В семье звезды испанского футбола произошел громкий скандал

Известная певица Шакира, жена защитника "Барселоны" Жерара Пике, обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Colombia.com.

По данным источника, прокуратура Барселоны обвинила Шакиру в неуплате налогов на сумму в 14,5 миллионов евро. Певица подозревается в том, что в период с 2012 по 2014 годы она она скрывала доходы через офшоры.

При этом Шакира не признает обвинения и готова сотрудничать со следствием.

У 42-летней Шакиры и 32-летнего Пике двое сыновей Милан и Саша. Впервые Пике появился в клипе Шакиры "Waka Waka (This Time for Africa)" весной 2010 года. Через год Шакира официально подтвердила отношения с футболистом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заплатит огромный штраф за сокрытие доходов.