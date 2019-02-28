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Может ударить: украинский боксер оценил силу соперника перед чемпионским боем

четверг, 28 февраля 2019, 18:05

Украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) рассказал о своих ожиданиях от предстоящего боя с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Слова Гвоздика приводит Xsport.ua.

"Это очень опасный боксер. Я думаю, что он, наверное, получил свою первую и последнюю возможность побороться за титул. Это, конечно, сомнительный шаг в плане подбора соперника, потому что, если ты побеждаешь такого соперника, то все говорят, что и должен его побеждать. А, если ты выглядишь с ним с ним плохо, или, не дай Бог, не побеждаешь, то тебя списывают со счетов полностью. Ты, получается, инвалид, ты не можешь выигрывать уверенно у таких соперников. А выигрывать уверенно у них тяжело, потому что он своеобразный, да и он сам может ударить", - сказал Гвоздик.

Напомним, что Гвоздик и Нгумбу проведут бой 30 марта. Поединок пройдет в Филадельфии, США. На кону в этом поединке будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, который данный момент принадлежит украинцу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что британский суперчемпион ярко высказался о Ломаченко.

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