Реал - Барселона: видео голов

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" на выезде разгромила "Реал" со счетом 3:0 и вышла в финал. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

Счет был открыт в начале второго тайма. Дембеле ворвался в штрафную и выложил мяч Суаресу, который точно пробил в ближний угол. Через некоторое время Дембеле вновь удачно прострелил в центр штрафной, а Варан в борьбе с Суаресом срезал мяч в собственные ворота. Через пару минут Каземиро сбил Суареса в своей штрафной и сам пострадавший четко реализовал 11-метровый.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА - 0:3 (0:0)

Голи: Суарес (51), Варан (69, автогол), Суарес (72, с пенальти)

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" опозорился в матче чемпионата Испании.