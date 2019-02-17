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"Реал" опозорился в матче чемпионата Испании: опубликовано видео

воскресенье, 17 февраля 2019, 15:35

Мадридский "Реал" уступил Жироне на "Сантьяго Бернабеу" в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Интересно, что по ходу противостояния "Реал" был впереди, однако пропустил во втором тайме два мяча. В составе "сливочных" точным ударом отметился Каземиро, а за гостей забивали Стуани и Порту.

Таким образом, "Реал" прервал 8-матчевую беспроигрышную серию и опустился на третье место в турнирной таблице. Лидером по-прежнему остается каталонская "Барселона", которая опережает "Реал" уже на девять очков. Второй в турнирной таблице "Атлетико", который оторвался от "сливочных" на два балла.

"Жирона" победила впервые за последние 11 туров.

"Реал" Мадрид – "Жирона" – 1:2

Голы: Каземиро, 25 – Стуани, 65 (пен.), Порту, 75

Удаление: Рамос, 90

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" добыла сложную победу в матче чемпионата Испании.

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