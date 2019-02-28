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"Шахтер" объявил о крупном трансфере: опубликовано фото

четверг, 28 февраля 2019, 16:10

Полузащитник бразильского "Гремио" Матеус Кардозо Лемос Мартинс, по прозвище Тете, перешел в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. При этом "Гремио" получит 15 процентов от последующего трансфера хавбека. Тете подписал с украинским клубом пятилетний контракт.

19-летний Тете является воспитанником "Гремио", но не сыграл ни одного матча за первую команду бразильского клуба. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Бразилии.

Тете стал 12-м бразильцем в составе "Шахтера". В данный момент за клуб также выступают его соотечественники Исмаили, Майкон, Патрик, Маркос Антонио, Веллингтон Нем, Дентиньо, Тайсон, Фернандо, Марлос, Маркиньос Сиприано и Мораес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" потерпел разгромное поражение в Лиге Европы.

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