"Шахтер" объявил о крупном трансфере: опубликовано фото

Полузащитник бразильского "Гремио" Матеус Кардозо Лемос Мартинс, по прозвище Тете, перешел в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. При этом "Гремио" получит 15 процентов от последующего трансфера хавбека. Тете подписал с украинским клубом пятилетний контракт.

19-летний Тете является воспитанником "Гремио", но не сыграл ни одного матча за первую команду бразильского клуба. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Бразилии.

Тете стал 12-м бразильцем в составе "Шахтера". В данный момент за клуб также выступают его соотечественники Исмаили, Майкон, Патрик, Маркос Антонио, Веллингтон Нем, Дентиньо, Тайсон, Фернандо, Марлос, Маркиньос Сиприано и Мораес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" потерпел разгромное поражение в Лиге Европы.