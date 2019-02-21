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Лига Европы: "Шахтер" разгромлен в Германии и покидает турнир - видеообзор

четверг, 21 февраля 2019, 21:55
Фото: ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. После ничьей в Харькове (2:2) "горняки" на выезде проиграли "Айнтрахту" со счетом 1:4.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Айнтрахт" - "Шахтер".

"Шахтер" дважды пропустил в середине первого тайма. Сперва Луке Йовичу никто не помешал вколотить мяч в сетку после прострела с правого фланга, а через три минуты хозяева заработали пенальти за игру рукой Николая Матвиенко. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Себастьян Алле.

На 63-й минуте "Шахтер" отыграл один мяч - после заброса от Марлоса и прострела Исмаили на линию вратарской Жуниор Мораес не без труда, но все же сумел переиграть вратаря.

В следующие пятнадцать минут "горняки" могли забивать еще дважды, но оба раза хозяев спасла перекладина. Сперва после классного удара Марлоса из-за пределов штрафной, а затем после удара головой от Тайсона.

Вместо забитого гола "Шахтер" получил пропущенный. Редкую контратаку "Айнтрахта" точным ударом завершил Алле. А еще через несколько минут Анте Ребич довел счет до разгромного.

АЙНТРАХТ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

"Айнтрахт" - "Шахтер" - 4:1 (первый матч - 2:2)

Голы: Йович, 23, Алле, 27 (пенальти), 81, Ребич, 88 - Мораес, 63

"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Абрахам, Н'Дика, Хинтереггер, Роде (Виллемс, 73), Хасебе, Костич, Гачинович (Де Гузман, 90), Алле, Йович (Ребич, 71)

"Шахтер": Пятов, Бутко (Болбат, 66), Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Коваленко (Кайоде, 80), Тайсон, Соломон (Майкон, 46), Марлос, Мораес

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