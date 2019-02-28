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Звезда НБА невероятным броском принес победу своей команде на последней секунде: опубликовано видео

четверг, 28 февраля 2019, 10:55

В матче североамериканской Лиги НБА "Майами Хит" на своем поле обыграл действующего чемпиона "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 126:125.

Победу "Майами" принес потрясающий бросок 37-летнего ветерана команды Дуэйна Вейда, который забросил мяч в кольцо от щита с финальной сиреной.

Эта победа позволила клубу из Майами вернуться в борьбу за выход в плей-офф. После 60 туров клуб с 27 победами при 33 поражениях занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, но от зоны плей-офф отстает всего на одну победу.

Что касается "Голден Стейт", то клуб по-прежнему занимает первое место в Восточной конференции, одержав 43 победы при 18 поражениях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в НБА состоялся зрелищный матч всех звезд.

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Раздел: Спорт Тема: Баскетбол
Теги: НБА, Вейд

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