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Капитан "Реала" получил дисквалификацию за подлую выходку в Лиге чемпионов

пятница, 01 марта 2019, 09:10

В УЕФА вынесли решение в отношении испанского защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, который специально получил желтую карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом".

Капитан действующего победителя турнира был предупрежден на 90-й минуте. К этому моменту "сливочные" выигрывали у нидерландского клуба со счетом 2:1. Делал Рамос это для того, чтобы пропустить ответную игру и "не висеть" на карточке перед четвертьфинальными играми.

По решению УЕФА, вместо одного поединка Рамос пропустит еще одну игру "Реала" в четвертьфинале, если "королевский" клуб туда все же пройдет.

Кроме того, футболиста оштрафовали на 1500 евро. В УЕФА предупредили Рамоса, что в случае рецидива его могут дополнительно дисквалифицировать еще на одну игру.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" выбила "Реал" из Кубка Короля.

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