"Реал" не без скандала обыграл "Аякс" в Лиге чемпионов: видеообзор

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" на выезде обыграл амстердамский "Аякс". Встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Реал".

С первых минут встречи "Аякс" выглядел куда более уверенно, чем мадридский "Реал". В первом тайме хозяева поля даже забили мяч, однако впервые в истории турнира арбитр воспользовался системой видеоповтора и отменил взятие ворот, посчитав, что один из игроков нидерландского клуба был в офсайде.

Во втором тайме соперники забивали трижды. Сперва Бензема открыл счет после передачи от Винисиуса, а затем Зиеш счет сравнял после отменного паса от Нереса. Еще один скандальный эпизод произошел на 87-й минуте, когда "Реал" забил второй мяч. В эпизоде со взятием ворот в исполнении Асенсио арбитр не углядел нарушения правил на Де Лигте, а после апелляций со стороны игроков "Аякса" не захотел брать видеоповтор.

АЯКС - РЕАЛ: ВИДЕО ГОЛОВ

Аякс — Реал 1:2

Голы: Зиеш, 75 — Бензема, 60, Асенсио, 87

Аякс: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Беек, Шене (Дольберг, 73), де Йонг, Зиеш, Тадич, Нерес

Реал: Куртуа, Карвахаль, Начо, Рамос, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл (Васкес, 61), Бензема (Асенсио, 73), Винисиус (М. Диас, 81)

Предупреждения: Зиеш — Регилон, Васкес, Рамос