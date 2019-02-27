РУС. | УКР.

четверг, 28 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

00:40
Реал - Барселона: видео голов
00:20
"Челси" одержал важную победу в лондонском дерби: видеообзор
00:14
Рассол: в сети смеются над очередным "креативным" заведением Крыма

27 февраля

23:50
Нелогичный разгром: "Барселона" выбила "Реал" из Кубка Короля - видеообзор
23:48
В России политики дважды оконфузились с подарком школьнику, спасшему жизнь ребенку: фото
23:34
​В Киеве "беспредельщики" за деньги пропускают людей домой: фото и детали скандала
23:17
На передовой на Донбассе воюет профессиональный украинский футболист: видео
23:03
Победитель Евровидения от Украины сделала жесткое заявление в адрес организатора Нацотбора
22:59
​На украинской границе накрыли банду таможенников: оперативное видео
22:56
Скандальное ДТП с Зайцевой: адвокаты готовят новое расследование
22:41
​Снесло полголовы: в сети показала фото нового "груза 200" у боевиков
22:16
​Гладковский подтвердил закупку деталей для ВСУ в России: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нелогичный разгром: "Барселона" выбила "Реал" из Кубка Короля - видеообзор

среда, 27 февраля 2019, 23:50
Фото: twitter.com/fcbarcelona

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0 и вышла в финал турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

Матч прошел с большим преимуществом "Реала", но королевскому клубу ужасным образом не везло при завершении атак. В первом тайме игроки "Реала" вполне могли выигрывать с преимуществом в три мяча, но дважды Винисиус и еще один раз Бензема не сумели забить с близкого расстояния.

А в начале второго тайма случилось наказание за неиспользованные моменты, Суарес замкнул прострел Дембеле. "Реал" не сложил руки и ринулся отыгрываться. Самый реальный шанс имел Регилон, но его удар головой непостижимым образом вытащил из угла тер Штеген. В середине второго тайма Дембеле вновь классно выполнил прострел, и Варан в борьбе с Суаресом отправил мяч в свои ворота. Всего через несколько минут Суарес заработал пенальти и сам же его реализовал.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕО ГОЛОВ

2 марта "Реал" и "Барселона" встретятся вновь, на этот раз в матче чемпионата Испании. "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию этого матча.

"Реал" Мадрид – "Барселона" - 0:3 (0:0) - первый матч - 1:1

Голы: Суарес (50, 73, с пенальти), Варан (69, автогол)

"Реал": Навас, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро (Вальверде, 75), Васкес (Бэйл, 68), Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 81), Бензема.

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Пике, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс (Артур, 86), Дембеле (Коутиньо, 75), Нелсон Семеду, Месси, Суарес (Видаль, 78).

Ранее "Апостроф" сообщал, что феерическая игра Месси принесла "Барселоне" победу над "Севильей".

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Тоттенхэм Хотспур - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Барселона - 0:3 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия - 2:0 Хроника матча, видео голов

Динамо - Заря 5:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: