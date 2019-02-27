Нелогичный разгром: "Барселона" выбила "Реал" из Кубка Короля - видеообзор

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0 и вышла в финал турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

Матч прошел с большим преимуществом "Реала", но королевскому клубу ужасным образом не везло при завершении атак. В первом тайме игроки "Реала" вполне могли выигрывать с преимуществом в три мяча, но дважды Винисиус и еще один раз Бензема не сумели забить с близкого расстояния.

А в начале второго тайма случилось наказание за неиспользованные моменты, Суарес замкнул прострел Дембеле. "Реал" не сложил руки и ринулся отыгрываться. Самый реальный шанс имел Регилон, но его удар головой непостижимым образом вытащил из угла тер Штеген. В середине второго тайма Дембеле вновь классно выполнил прострел, и Варан в борьбе с Суаресом отправил мяч в свои ворота. Всего через несколько минут Суарес заработал пенальти и сам же его реализовал.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕО ГОЛОВ

2 марта "Реал" и "Барселона" встретятся вновь, на этот раз в матче чемпионата Испании. "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию этого матча.

"Реал" Мадрид – "Барселона" - 0:3 (0:0) - первый матч - 1:1

Голы: Суарес (50, 73, с пенальти), Варан (69, автогол)

"Реал": Навас, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро (Вальверде, 75), Васкес (Бэйл, 68), Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 81), Бензема.

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Пике, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс (Артур, 86), Дембеле (Коутиньо, 75), Нелсон Семеду, Месси, Суарес (Видаль, 78).

Ранее "Апостроф" сообщал, что феерическая игра Месси принесла "Барселоне" победу над "Севильей".