Один из лучших: в Англии высоко оценили игру украинского футболиста

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вошел в тройку топ-игроков английского "Манчестер Сити" по итогам февраля и претендует на звание лучшего игрока месяца.

Об этом сообщает официальный аккаунт "Манчестер Сити" в Twitter.

Кроме Зинченко, на награду лучшему игроку "горожан" в феврале также претендуют нападающие Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

Лучшего игрока "Сити" определят болельщики на официальном сайте команды.

Отметим, что в феврале Зинченко провел за "Манчестер Сити" пять матчей (четыре - в основном составе), в которых сделал две результативные передачи. Украинец помог "горожанам" выиграть Кубок английской лиги.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что Зинченко установил рекорд чемпионата Англии.