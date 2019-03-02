Десна - Динамо: видео голов

В матче 20-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Десну" со счетом 2:1. Встреча состоялась в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Десна" - "Динамо".

Счет на 25-й минуте открыл Кендзера. После подачи с углового мяч заметался по штрафной и Кендзера с 10 метров ударом с лета послал его в сетку. В середине второго тайма Кендзера с фланга прострелил в штрафную и Буяльский сыграв на опережение пробил точно в угол. На 83-й минуте хозяевам удалось сократить разрыв в счете, отличился Картушов, точно пробивший из пределов штрафной.

"Десна" - "Динамо" - 1:2 (0:1)

Голы: Картушов (83) - Кендзера (25), Буяльский (69)

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" разгромило "Зарю" в матче 19-го тура чемпионата Украины.