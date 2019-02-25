"Динамо" с рекордом разгромило "Зарю" в матче чемпионата Украины: видеообзор

25 февраля в Киеве состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины, в котором киевское "Динамо" разгромило "Зарю" со счетом 5:0.

На "Апострофе" прошла видео онлайн-трансляция матча.

Киевляне и луганчане проводили первый матч национального первенства после зимнего перерыва. Для "Зари" испытание оказалось настоящим кошмаром, в то время как "Динамо" добыло самую крупную победу в сезоне.

К перерыву подопечные Александра Хацкевича вели в счете 3:0. На 34-й минуте первый гол забил Шапаренко, а спустя четыре минуты преимущество удвоил Вербич. Еще до перерыва Шапаренко оформил дубль, что также удалось Вербичу во втором тайме. Пятый мяч "Динамо" забил Фран Соль, который отличился уже во втором матче кряду.

ДИНАМО - ЗАРЯ: ВИДЕО ГОЛОВ

"Динамо" отстает от лидирующего "Шахтера" на семь очков.

Динамо - Заря 5:0

Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 53, Соль, 73

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский (Алибеков, 76), Шапаренко, Цыганков (Цитаишвили, 70), Соль (Русин, 79), Вербич

Заря: Луис Фелипе, Караваев, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Силас (Арвеладзе, 46), Чайковский, Лунев (Кабаев, 46), Кочергин (Леонардо, 73), Хомченовский, Будковский

Предупреждения: Шапаренко, Вербич, Сидорчук, Шабанов - Лунев, Кабаев, Литвин