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"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате Украины: видеообзор

суббота, 02 марта 2019, 16:00

В матче 20-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло черниговскую "Десну" со счетом 2:1. Встреча состоялась в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Десна" - "Динамо".

Счет в середине первого тайма открыл Кендзера, который оказался расторопнее всех в штрафной соперника при подаче с углового. Кендзера приложил ногу и ко второму голу, именно его прострел замкнул Буяльский. Казалось, что "Динамо" без проблем доведет матч до победы, но в конце встречи Картушов сумел отыграть один гол. Последние минуты сложились для гостей нервно, но им удалось выстоять и одержать четвертую победу подряд в чемпионате Украины.

ДЕСНА - ДИНАМО: ВИДЕО ГОЛОВ

После 20 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая на четыре очка от лидирующего "Шахтера", который имеет матч в запасе. "Десна" осталась на пятой позиции.

В следующем туре "Динамо" на своем поле сыграет с "Арсеналом". Матч состоится 10 марта.

"Десна" - "Динамо" - 1:2 (0:1)

Голы: Картушов (83) - Кендзера (25), Буяльский (69)

"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Парцвания, Огиря (Козак, 89), Немчанинов (Богданов, 64), Картушов, Мостовой, А. Фаворов, Безбородько (Сергийчук, 73).

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Кадар, 86), Шепелев, Цыганков, Буяльский (Гармаш, 90+2), Шапаренко, Соль (Русин, 45+2).

Предупреждения: А. Фаворов, Безбородько, Сергийчук, Парцвания — Русин


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