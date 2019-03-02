Реал - Барселона: видео гола

В матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" проиграл "Барселоне" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

Единственный гол был забит на 26-й минуте. Иван Ракитич после передачи Серджи Роберто вышел один на один и технично перекинул мяч через Тибо Куртуа. "Реал" имел несколько возможностей, чтобы отыграться, но в этом не преуспел. Впрочем, "Барселона" упустила куда больше шансов увеличить разрыв в счете.

"Реал" Мадрид – "Барселона" - 0:1 (0:1)

Гол: Ракитич (26)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон, Модрич, Каземиро (Иско, 76), Винисиус Жуниор, Кроос (Вальверде, 55), Бэйл (Асенсио, 61), Бензема.

"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Роберто, Лангле, Ракитич, Артур (Видаль, 71), Бускетс (Семеду, 90), Дембеле (Коутиньо, 78), Суарес, Месси.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" обыграла "Севилью" в чемпионате Испании.