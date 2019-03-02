Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

2 марта в матче 26-го тура чемпионата Испании сыграют мадридский "Реал" и "Барселона". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

Начало матча в 21:45.

После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 57 очков. "Реал" занимает третье место, имея в активе 48 очков.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Это будет уже четвертая встреча команд в нынешнем сезоне.

В первом круге чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 5:1 на своем поле. Затем пути команд пересеклись в полуфинале Кубка Испании. В первом матче в Барселоне была зафиксирована ничья 1:1, а в ответной встрече каталонцы разгромили "Реал" на выезде со счетом 3:0.