Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

2 марта в матче 26-го тура чемпионата Испании сыграют мадридский "Реал" и "Барселона". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".
Начало матча в 21:45.
После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 57 очков. "Реал" занимает третье место, имея в активе 48 очков.
РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Это будет уже четвертая встреча команд в нынешнем сезоне.
В первом круге чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 5:1 на своем поле. Затем пути команд пересеклись в полуфинале Кубка Испании. В первом матче в Барселоне была зафиксирована ничья 1:1, а в ответной встрече каталонцы разгромили "Реал" на выезде со счетом 3:0.