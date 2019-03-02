"Шахтер" одержал тяжелейшую победу над "Черноморцем" в чемпионате Украины: видеообзор

В матче 20-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл одесский "Черноморец" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Черноморец" - "Шахтер".

Матч прошел с ощутимым преимуществом "Шахтера", но без большого количества опасных моментов. В первой половине ближе к успеху даже были хозяева, но Пятов справился с ударом Гошкодери с линии штрафной. Во втором тайме "Шахтер" почти не выпускал соперника с его половины поля. На 70-й минуте Мораес с близкого расстояния пробил мимо голкипера, но хозяев спас Голиков, который выбил мяч с линии. Решающим стал эпизод на 75-й минуте. Новичок "Черноморца" Вильхьяльмссон потерял мяч у своих ворот, а затем сфолил в штрафной на Болбате. Пенальти четко реализовал Марлос.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР: ВИДЕО ГОЛА



"Шахтер" одержал третью победу подряд и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины, опережая "Динамо" на семь очков. "Черноморец" остался на 11-й позиции.

В следующем туре "горняки" на своем поле сыграют с "Карпатами". Матч состоится 10 марта.

"Черноморец" - "Шахтер" - 0:1 (0:0)

Гол: Марлос (76)

"Черноморец": Литовченко, Мищенко, Грачев, Рыжук, Голиков (Павлов, 90), Танчик, Чорний (Вильхьяльмссон, 70), Морозенко, Гошкодеря, Аржанов, Мусолитин (Хамелюк, 49).

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Марлос (Фернандо Педро, 90), Алан Патрик (Соломон, 60), Коваленко (Малышев, 85), Мораес.

Предупреждения: Рыжук (42), Литовченко (53), Аржанов (59), Кривцов (65), Марлос (90).

