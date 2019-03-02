РУС. | УКР.

суббота, 2 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

19:27
СБУ задержала военного и его "коллег" за продажу взрывчатки на полигоне: фото
19:15
Черноморец - Шахтер: видео гола
19:02
Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ: один украинский военнослужащий ранен
18:55
"Шахтер" одержал тяжелейшую победу над "Черноморцем" в чемпионате Украины: видеообзор
18:35
Под Черновцами из-за перехода церкви в ПЦУ подрались священники: подробности инцидента
18:13
В Киеве угонщики авто похитили работника СТО: опубликованы фото
17:48
Набрал вес, занимается спортом и творчеством: адвокат рассказала о состоянии Сенцова
17:44
ПСЖ - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
17:35
Запретом рекламного ролика Бойко власть пытается помешать ему выйти во второй тур - эксперт
17:19
Пьяный полицейский за рулем убил пешехода: фото и заявление ГБР
17:06
Песня украинской звезды прозвучит в популярном шоу в России
17:01
Тимошенко собралась вернуть деньги вкладчикам Сбербанка СССР
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Черноморец - Шахтер: видео гола

суббота, 02 марта 2019, 19:15

В матче 20-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" проиграл донецкому "Шахтеру" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Черноморец" - "Шахтер".

Единственный гол был забит на 76-й минуте матча. Новичок "Черноморца" Вильхьяльмссон сфолил в своей штрафной на Болбате и арбитр назначил пенальти. "Приговор" судьи четко исполнил Марлос.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Черноморец" - "Шахтер" - 0:1 (0:0)

Гол: Марлос (76)

"Черноморец": Литовченко, Мищенко, Грачев, Рыжук, Голиков (Павлов, 90), Танчик, Чорний (Вильхьяльмссон, 70), Морозенко, Гошкодеря, Аржанов, Мусолитин (Хамелюк, 49).

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Марлос (Фернандо Педро, 90), Алан Патрик (Соломон, 60), Коваленко (Малышев, 85), Мораес.

Предупреждения: Рыжук (42), Литовченко (53), Аржанов (59), Кривцов (65), Марлос (90).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" уверенно обыграл "Александрию" в 19-м туре чемпионата Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Черноморец - Шахтер - 0:1 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Арсенал - 1:1 Хроника матча, видео голов

Десна - Динамо - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: