Черноморец - Шахтер: видео гола

В матче 20-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" проиграл донецкому "Шахтеру" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Черноморец" - "Шахтер".

Единственный гол был забит на 76-й минуте матча. Новичок "Черноморца" Вильхьяльмссон сфолил в своей штрафной на Болбате и арбитр назначил пенальти. "Приговор" судьи четко исполнил Марлос.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА



"Черноморец" - "Шахтер" - 0:1 (0:0)

Гол: Марлос (76)

"Черноморец": Литовченко, Мищенко, Грачев, Рыжук, Голиков (Павлов, 90), Танчик, Чорний (Вильхьяльмссон, 70), Морозенко, Гошкодеря, Аржанов, Мусолитин (Хамелюк, 49).

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Марлос (Фернандо Педро, 90), Алан Патрик (Соломон, 60), Коваленко (Малышев, 85), Мораес.

Предупреждения: Рыжук (42), Литовченко (53), Аржанов (59), Кривцов (65), Марлос (90).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" уверенно обыграл "Александрию" в 19-м туре чемпионата Украины.