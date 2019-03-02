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В чемпионате Украины произошла громкая отставка из-за скандального видео

суббота, 02 марта 2019, 09:37

Вице-президент львовских "Карпат" Олег Смайличук подал в отставку после того, как в сеть попало скандальное видео с его участием.

Видео было опубликовано на сайте Tribuna.com.

На видео Смалийчук находится в компании фанатов "Карпат", которые распевают оскорбительные речевки в адрес ФК "Львов".

После того, как видео разошлось по сети, Смалийчук извинился и ушел в отставку.

"Прошу прощения у всех болельщиков футбола, и особенно у тех, чьи дети смотрели это видео. За свои слова и поступки нужно отвечать. С этого момента я уже не вице-президент "Карпат". Спасибо всем за поддержку. Это был период моей жизни действительно крутой. Приходите на дерби, любите футбол. Встретимся на фан-секторе. Вперед, львы", - написал Смалийчук в Facebook.

Отметим, что Смалийчук работал вице-президентом "Карпат" с ноября 2017 года.

Осторожно! Нецензурная лексика! Видео 18+

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что призер чемпионата Украины потерпел унизительное поражение в матче с "Карпатами".

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