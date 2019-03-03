РУС. | УКР.

воскресенье, 3 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 марта

12:56
Умер знаменитый украинский киноактер
12:55
Где смотреть онлайн Порту - Рома: расписание трансляций
12:40
В Крыму задержали главного проукраинского священника
12:27
В России арестовали "экс-министра" ДНР, воровавшего деньги Путина
12:15
В команде Усика сообщили о возможном переносе боя с Поветкиным
12:04
Армия Путина на границе с Украиной: генерал назвал единственную цель Кремля
11:55
Британец обвинил Путина в покрывательстве убийц его матери
11:41
В Киеве случайные прохожие обнаружили страшную находку: фото с места ЧП
11:33
Гендиректор канала грубо ответил участникам кастинга на шоу "Орел и Решка"
11:23
Зверское убийство в Москве: стало известно о состоянии украинца
11:20
Рабинович предложил всем партиям подписать меморандум за честные выборы
11:20
Фанаты "Шахтера" сожгли флаг России на матче чемпионата Украины: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В команде Усика сообщили о возможном переносе боя с Поветкиным

воскресенье, 03 марта 2019, 12:15

Сопромоутер Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн заявил, что бой между украинцем и россиянином Александром Поветкиным (34-2, 24 КО) может быть перенесен.

Слова Хирна приводит iFL TV.

"Бой Усика с Поветкиным может состояться. Мы рассматривали возможность для дебюта Усика в супертяжах Поветкина, Такама. Поветкин, возможно, выйдет в ринг с Майклом Хантером. Он хочет провести промежуточный бой перед встречей с Усиком", – сказал Хирн.

Таким образом, Усик может дебютировать в супертяжелом дивизионе в бою против камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

38-летний Такам ранее являлся чемпионом мира по второстепенной версии WBF, а также чемпионом Африки по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Александр Гвоздик оценил силу Дуду Нгумбу перед чемпионским боем.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Наполи - Ювентус Онлайн-трансляция матча

Реал - Барселона - 0:1 Хроника матча, видео гола

Черноморец - Шахтер - 0:1 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Арсенал - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: