В команде Усика сообщили о возможном переносе боя с Поветкиным

Сопромоутер Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн заявил, что бой между украинцем и россиянином Александром Поветкиным (34-2, 24 КО) может быть перенесен.

Слова Хирна приводит iFL TV.

"Бой Усика с Поветкиным может состояться. Мы рассматривали возможность для дебюта Усика в супертяжах Поветкина, Такама. Поветкин, возможно, выйдет в ринг с Майклом Хантером. Он хочет провести промежуточный бой перед встречей с Усиком", – сказал Хирн.

Таким образом, Усик может дебютировать в супертяжелом дивизионе в бою против камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

38-летний Такам ранее являлся чемпионом мира по второстепенной версии WBF, а также чемпионом Африки по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Александр Гвоздик оценил силу Дуду Нгумбу перед чемпионским боем.