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"Динамо" потеряло на длительный срок дорогостоящего новичка

понедельник, 04 марта 2019, 19:10

Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль сообщил, что ему придется перенести операцию из-за травмы плеча.

Об этом футболист написал в своем Instagram.

"Худшие прогнозы подтверждены и мне придется перенести операцию после травмы плеча. Мне очень грустно, особенно после тех прекрасных моментов, которые я успел пережить с "Динамо". Будем смотреть вперед с оптимизмом. Заранее спасибо за поддержку", - написал Соль.

Напомним, что эту травму Соль получил в матче 20-го тура чемпионата Украины против "Десны" (2:1). Сроки восстановления форварда не разглашаются, но они точно составят несколько месяцев.

26-летний Соль перешел в "Динамо" в середине января из "Виллем II" за 3,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел три матча за "Динамо" и забил два гола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Челси" одержал вторую подряд победу перед битвой с "Динамо".

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