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Названо имя лучшего футболиста 20-го тура чемпионата Украины

понедельник, 04 марта 2019, 18:11

Украинская Премьер-лига назвала имя лучшего игрока по итогам 20-го тура. Награду вручили полузащитнику "Зари" Александру Караваеву.

В 20-м туре луганский коллектив играл против "Ворсклы" и выиграл со счетом 3:0. В этой игре Караваев забил гол и отдал результативную передачу.

Лучшего игрока минувшего тура выбирали специалисты Артур Валерко, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

В голосовании Караваев на два балла опередил полузащитника "Шахтера" Марлоса и на балл защитника "Динамо" Томаша Кендзеру.

Ранее "Апостроф" сообщал, что аутсайдер чемпионата Украины одержал первую победу за полгода.

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