Сегодня сожгли, завтра отрежут: у российского футболиста-дебошира возникли серьезные проблемы в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил ожоги во время лечения в СИЗО "Бутырка".

Об этом рассказал адвокат игрока Андрей Ромашов в интервью "Чемпионату".

Футболисту нанесли ожоги во время электрофореза. В результате процедуры у форварда появились ожоги кожи и мышечной ткани на ноге, а затем у него началось нагноение.

"Вот так Саша проходит курс лечения. Единственная выгода, которую можно извлечь из этого, – сохранить ногу. Мы решили опубликовать это не для того, чтобы кого-то в чем-то уличить, а для того, чтобы больше врачи этого не допустили. Сегодня они сожгли, а завтра отрежут, не дай бог.

Нам сказали, что в СИЗО у Саши установлено нормальное состояние здоровья. При этом никаких документов из следственного изолятора нет. Есть только справка на момент первого судебного заседания по избранию меры пресечения. В ней врач СИЗО отмечает, что Кокорин может быть доставлен в суд - и все! Это что, проверка состояния здоровья? Вы думаете по поводу ожогов никто не знал? Это произошло около 12 дней назад. Только ленивому из правоохранительных органов было неизвестно перед судом, что это произошло", - сказал Ромашов.

Напомним, что 8 октября Кокорин вместе с братом Кириллом, другом Александром Протасовицким и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избили трех человек в Москве. В результате их действий пострадали генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, чиновник Минпромторга Денис Пак, а также водитель Виталий Соловчук. Обвиняемые находятся в СИЗО уже более четырех месяцев. В данный момент срок их ареста истекает 8 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что арестованный российский футболист стал звездой "Бутырки".