Зенит - Вильярреал: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

7 марта российский "Зенит" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Встреча пройдет на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Вильярреал".

Начало игры в 19.55 по киевскому времени.

Букмекеры считают российский коллектив фаворитом в первом матче. На победу "Зенита" дается коэффициент 2,0. На победу испанского коллектива можно поставить с коэффициентом 4,60. Ничья оценивается коэффициентом 3,6.

При этом на проход команд в следующий этап соревнований установлен примерно одинаковый коэффициент - 1,85.

Напомним, что на предыдущей стадии турнира "Зенит" выбил "Фенербахче", а "Вильярреал" прошел португальский "Спортинг".

Как сообщал "Апостроф", фанаты "Зенита" перед матчем Лиги Европы с турецким "Фенербахче" встретили игроков своей команды ярким файер-шоу.