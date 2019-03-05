Битву "Челси" и "Динамо" рассудит скандально известный арбитр

УЕФА назначил арбитров на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между лондонским "Челси" и киевским "Динамо", который пройдет 7 марта.

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Судить встречу будет хорошо известный украинским болельщикам словенский рефери Славко Винчич. Помогать ему на линиях будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Дополнительные ассистенты рефери - Раде Обренович и Нейц Кайтазович.

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Винчич ранее дважды пересекался с грандами украинского футбола, и в обоих случаях принимал скандальные решения не в пользу наших команд.

Так, в сезоне 2014-2015 Винчич судил матч 1/16 финала Лиги Европы "Генгам" - "Динамо" и уже в первом тайме удалил Андрея Ярмоленко и Юнеса Беланда. Киевляне в том матче в итоге проиграли со счетом 1:2.

А в сезоне 2016-2017 Винчич работал на поединке 1/16 финала ЛЕ "Шахтер" - "Сельта" (0:2). В концовке той встречи словенец назначил спорный пенальти в ворота "горняков", после которого "Сельта" перевела игру в овертайм, где забила еще один мяч и выбила "Шахтер" из турнира.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что перед встречей с "Челси" "Динамо" надолго потеряло дорогостоящего новичка.