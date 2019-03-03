РУС. | УКР.

воскресенье, 3 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 марта

22:20
Челси - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
22:16
История болезни: в сети напомнили события в Крыму 3 марта 2014 года, фото
22:12
​В Киеве страшный пожар уничтожил частный дом: видео и фото с места ЧП
21:46
​Украинский мэр пришел на митинг и стал звездой соцсетей: фото
21:34
Под Житомиром четыре человека скончались от алкоголя: подробности трагедии
21:16
Арест украинского архиепископа в Крыму: Климент сделал тревожное заявление об одном из узников Кремля
21:15
​Депортированный из Украины россиянин вывесил украинский флаг на своем доме: сеть растрогана
21:02
"Ливерпуль" потерял важные очки в чемпионской гонке: видеообзор
20:41
Оккупанты приняли удивительное решение по украинскому священнику в Крыму
20:31
Вокруг "Евровидения" в Израиле вскрылся большой скандал из-за продажи билетов
20:28
"Челси" одержал вторую подряд победу перед битвой с "Динамо": видеообзор
19:57
​В сети показали "загадочного героя парковки" Киева, растрощившего свое авто
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Челси - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

воскресенье, 03 марта 2019, 22:20

7 марта киевское "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси". Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Динамо".

Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером выездного матча. На победу киевлян дается коэффициент 10,00, тогда как на успех хозяев - 1,32. Ничья оценивается коэффициентом 5,10.

Также у "Динамо", по мнению букмекеров, меньше шансов на выход в четвертьфинал турнира. На проход киевлян дается коэффициент 4,56, а на "Челси" - 1,20.

Напомним, на предыдущей стадии "Динамо" прошло "Олимпиакос", а "Челси" выбил из борьбы "Мальме".

Как сообщал "Апостроф", перед встречей с "Челси" "Динамо" одержало четвертую подряд победу в чемпионате Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Наполи - Ювентус - 0:2 Онлайн-трансляция матча, видео голов

Реал - Барселона - 0:1 Хроника матча, видео гола

Черноморец - Шахтер - 0:1 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Арсенал - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: