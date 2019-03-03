Челси - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

7 марта киевское "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси". Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Динамо".

Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером выездного матча. На победу киевлян дается коэффициент 10,00, тогда как на успех хозяев - 1,32. Ничья оценивается коэффициентом 5,10.

Также у "Динамо", по мнению букмекеров, меньше шансов на выход в четвертьфинал турнира. На проход киевлян дается коэффициент 4,56, а на "Челси" - 1,20.

Напомним, на предыдущей стадии "Динамо" прошло "Олимпиакос", а "Челси" выбил из борьбы "Мальме".

Как сообщал "Апостроф", перед встречей с "Челси" "Динамо" одержало четвертую подряд победу в чемпионате Украины.