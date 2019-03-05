РУС. | УКР.

вторник, 5 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

12:06
Порошенко рассекретил свою зарплату: видео
11:58
Что происходит с курсом доллара в Киеве: опубликовано фото
11:55
Снимали 11 недель: режиссер "Игры престолов" рассказал о финальной битве
11:50
Реал - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
11:50
Украинской промышленности необходима масштабная модернизация - Тарута
11:37
​Стало известно, как расстреляли бизнесмена в Черкассах и как выглядит убийца
11:35
Украинская велосипедистка завоевала золотую медаль на престижном турнире
11:34
У строителей Керченского моста случилось новое ЧП: опубликованы фото
11:15
Боруссия - Тоттенхэм Хотспур: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
11:09
Сколько украинцев верят в победу Порошенко и Тимошенко: свежий соцопрос
11:00
Он мой Дилан: звезда "Беверли-Хиллз" прокомментировала смерть коллеги
10:59
Названы фамилии украинских чиновников, задержанных по делу о хищениях в Минобороны
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинская велосипедистка завоевала золотую медаль на престижном турнире

вторник, 05 марта 2019, 11:35

Украинская велосипедистка Яна Беломоина стала победительницей престижной гонки Cyprus Sunshine Cup, которая состоялась в городе Аматус. Дистанция гонки состояла из пяти кругов длиной по 4,72 километра по пересеченной местности.

Беломоина прошла дистанцию за 1 час 27 минут и 32 секунды. Более чем на три минуты от украинской спортсменки отстала представительница Бельгии Мишель Гитчи. В тройку также вошла россиянка Кристина Илина.

Для украинки эта победа стала первой в сезоне и второй в карьере на Кипре. Кипрская гонка является одной из самых старых и престижных в маутинбайке.

26-летняя Беломоина является чемпионкой Европы по маунтибайку, а также становилась серебряной и бронзовой призеркой чемпионатов мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские борцы сразились в финале Кубка Европы.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: велоспорт

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боруссия - Тоттенхэм Хотспур Онлайн-трансляция матча

Реал - Аякс Онлайн-трансляция матча

В Украине большие призовые за медали, а на проведение Олимпиады просто нет денег - министр спорта

Наполи - Ювентус - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: