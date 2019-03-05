Украинская велосипедистка завоевала золотую медаль на престижном турнире

Украинская велосипедистка Яна Беломоина стала победительницей престижной гонки Cyprus Sunshine Cup, которая состоялась в городе Аматус. Дистанция гонки состояла из пяти кругов длиной по 4,72 километра по пересеченной местности.

Беломоина прошла дистанцию за 1 час 27 минут и 32 секунды. Более чем на три минуты от украинской спортсменки отстала представительница Бельгии Мишель Гитчи. В тройку также вошла россиянка Кристина Илина.

Для украинки эта победа стала первой в сезоне и второй в карьере на Кипре. Кипрская гонка является одной из самых старых и престижных в маутинбайке.

26-летняя Беломоина является чемпионкой Европы по маунтибайку, а также становилась серебряной и бронзовой призеркой чемпионатов мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские борцы сразились в финале Кубка Европы.