Реал - Аякс: видео голов

"Реал" разгромно проиграл "Аяксу" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и сенсационно вылетел из Лиги чемпионов. Матч на "Бернабеу" завершился поражением "сливочных" со счетом 1:4.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Аякс".

"Аякс" вышел вперед уже на 7-й минуте матча. Душан Тадич подхватил мяч после неудачного паса назад от Тони Крооса, прошел флангом и отдал на Зиеша, который из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол

На 18-й минуте гости забили еще раз - Тадич красивым финтом ушел от Каземиро, отдал на Давида Нереса, который обыграл игрока, а также вратаря "Реала" и отправил мяч в сетку.

В середине второго тайма "Аякс" забил третий гол - Тадич красивым ударом отправил мяч под перекладину. Арбитры посмотрели видеоповтор, так как было подозрение на то, что в атаке "Аякса" перед голом мяч ушел за боковую линию поля, и засчитали взятие ворот.

На 70-й минуте "Реал" отыграл один мяч - после удара Марко Асенсио мяч залетел в ворота от штанги. Но через две минуты Лассе Шене со штрафного поставил точку в матче.

РЕАЛ - АЯКС: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОБЗОР МАТЧА

РЕАЛ - АЯКС - 1:4 (первый матч - 2:1)

Голы: Асенсио, 70 - Зиеш, 7, Нерес, 19, Тадич, 65, Шене, 72

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