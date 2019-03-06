Сенсация в Лиге чемпионов: "Реал" позорно вылетел из турнира - видеообзор

Мадридский "Реал" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "сливочные" на своем поле разгромно проиграли "Аяксу".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Аякс".

"Реал" мог выйти вперед уже на 4-й минуте матча, но после удара Рафаэля Варана гостей спасла перекладина. А через две минуты счет в матче открыл "Аякс", воспользовавшись ошибкой Тони Крооса. После паса Душана Тадича сильным ударом из пределов штрафной отличился Хаким Зиеш.

Еще через двенадцать минут гости забили второй мяч - после паса того же Тадича Давид Нерес обыграл Луку Модрича и Тибо Куртуа и отправил мяч в сетку. В концовке тайма "Аякс" вновь спас каркас ворот - после удара Гарета Бэйла за гостей сыграла штанга.

На 65-й минуте "Аякс" довел счет до крупного - Тадич отличился красивым ударом под перекладину. Арбитры засчитали гол после видеоповтора, удостоверившись, что в начале атаки гостей мяч полностью не пересек боковую линию поля.

"Реал" ненадолго вернул интригу в игру (гол забил Марко Асенсио), но через две минуты Лассе Шене ударом со штрафного поставил точку в противостоянии.

РЕАЛ - АЯКС: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

Таким образом, "Реал" после трех подряд побед в ЛЧ бесславно покинул турнир уже на стадии 1/8 финала. Мадридцы не смогли выйти в четвертьфинал турнира впервые с сезона 2009-2010.

"Аякс" стал первой командой в истории ЛЧ, которая выиграла двухматчевое противостояние в плей-офф после поражения со счетом 1:2 на своем поле.

"Реал" - "Аякс" - 1:4 (первый матч - 2:1)

Голы: Асенсио, 70 - Зиеш, 7, Нерес, 19, Тадич, 65, Шене, 72

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Каземиро (Вальверде, 87), Кроос, Модрич, Винисиус (Асенсио, 35), Васкес (Бэйл, 29), Бензема

"Аякс": Онана, де Лигт, ван де Бек, Блинд, Тальяфико, Мазрауи (Велтман, 81), Де Йонг, Зиеш, Шене (Де Вит, 74), Тадич, Нерес (Дольберг, 74)

Удаление: Начо, 90+2

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