Усик - Поветкин: стало известно о громком решении по бою

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин отказался от поединка с украинцем Александром Усиком.

Менеджер Поветкина Вадим Корнилов сообщил "Спорт-Экспрессу" о том, что у россиянина есть другие планы.

"По бою Поветкина пока нет новостей. Может, они появятся на следующей неделе. Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы", - сказал Корнилов.

Напомним, Усик, который является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, в мае планирует дебютировать в супертяжелой весовой категории. Таким образом, вопрос с соперником украинца остается открытым.

Ранее стало известно, что Усик выйдет на ринг 18 мая в США.

Как сообщал "Апостроф", ранее в команде Усика сообщили о том, что украинец может провести промежуточный бой перед поединком с Поветкиным.