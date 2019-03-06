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Усик - Поветкин: стало известно о громком решении по бою

среда, 06 марта 2019, 09:51

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин отказался от поединка с украинцем Александром Усиком.

Менеджер Поветкина Вадим Корнилов сообщил "Спорт-Экспрессу" о том, что у россиянина есть другие планы.

"По бою Поветкина пока нет новостей. Может, они появятся на следующей неделе. Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы", - сказал Корнилов.

Напомним, Усик, который является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, в мае планирует дебютировать в супертяжелой весовой категории. Таким образом, вопрос с соперником украинца остается открытым.

Ранее стало известно, что Усик выйдет на ринг 18 мая в США.

Как сообщал "Апостроф", ранее в команде Усика сообщили о том, что украинец может провести промежуточный бой перед поединком с Поветкиным.

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