Чудо в Париже: "Манчестер Юнайтед" сотворил невероятную сенсацию в Лиге чемпионов - видеообзор

"Манчестер Юнайтед" сенсационно прошел ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов после поражения со счетом 0:2 в первом матче. В Париже подопечные Уле-Гуннара Сульшера выиграли со счетом 3:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" вышел вперед уже на второй минуте матча. Ромелу Лукаку перехватил мяч после ошибки соперника, вышел один на один, обыграл Джанлуиджи Буффона и отправил мяч в сетку.

Уже через десять минут ПСЖ отыгрался - после прострела Килиана Мбаппе отличился Хуан Бернат.

На 30-й минуте "МЮ" вновь вышел вперед - Буффон после дальнего удара отбил мяч перед собой, и Лукаку оказался первым на добивании.

Судьба противостояния решилась в компенсированное ко второму тайму время - после удара Скотта Мактоминая мяч в штрафной ПСЖ попал в локоть Преснелю Кимпембе, и после видеоповтора арбитры решили назначить пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Маркус Рэшфорд.

ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" - 1:3 (первый матч - 2:0)

Голы: Бернат, 12 - Лукаку, 2, 30, Рэшфорд, 90+3 (пенальти)

ПСЖ: Буффон, Дани Алвес (Кавани, 90+5), Бернат, Тьяго Силва, Кимпембе, Маркиньос, Керер (Паредес, 70), Верратти, Мбаппе, Ди Мария, Дракслер (Менье, 70)

МЮ: Де Хеа, Янг (Гринвуд, 87), Байи (Далот, 35), Смоллинг, Линделеф, Шоу, Мактоминай, Фред, Перейра (Чонг, 80), Рэшфорд, Лукаку

ВИДЕООБЗОР МАТЧА (обновляется)

Первый тайм