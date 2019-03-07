ПСЖ - Манчестер Юнайтед: видео голов

В Париже состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Английский клуб одержал сенсационную победу со счетом 3:1 и прошел в четвертьфинал турнира.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" удалось забить быстрый гол - Ромелу Лукаку перехватил мяч после неудачной передачи Тило Керера, вышел на Джанлуиджи Буффона, обыграл вратаря и открыл счет в матче.

Но ПСЖ быстро ответил - на 12-й минуте Килиан Мбаппе прострелил на дальнюю штангу, а Хуан Бернат замкнул.

На 30-й минуте "Ман Юнайтед" вновь вышел в лидеры - Маркус Рэшфорд пробил издали, Буффон ошибся, не сумев удержать скользкий мяч, а Лукаку подкараулил ошибку, оформив дубль.

Развязка наступила уже в добавленное ко второму тайму время - после удара Скотта Мактоминая мяч попал в локоть Преснелю Кимпембе, и после видеоповтора в ворота ПСЖ был назначен пенальти. Рэшфорд реализовал одиннадцатиметровый и вывел "МЮ" в четвертьфинал.

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОБЗОР МАТЧА

ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" - 1:3 (первый матч - 2:0)

Голы: Бернат, 12 - Лукаку, 2, 30, Рэшфорд, 90+3 (пенальти)

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