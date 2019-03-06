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ПСЖ - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча

ПСЖ и МЮ проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

среда, 6 марта 2019, 00:05
ПСЖ и МЮ проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: manutd.com

6 марта на стадионе "Парк де Пренс" в Париже в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед".

Начало матча - в 22.00.

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом матче ПСЖ обыграл "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 2:0. У победителей забивали Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе.

Между матчами 1/8 финала ЛЧ ПСЖ одержал пять побед. Парижане выиграли четыре матча в чемпионате Франции, а также вышли в полуфинал Кубка Франции, обыграв "Дижон". Победная серия ПСЖ во всех турнирах на данный момент насчитывает восемь матчей.

"Ман Юнайтед" за это время прошел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв "Челси" (2:0), сыграл вничью с "Ливерпулем" в АПЛ (0:0), а также обыграл в чемпионате "Кристал Пэлас" (3:1) и "Саутгемптон".(3:2).

Судить ответную встречу будет бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой.

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

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