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Спорта вне политики не бывает: в России поддержали решение Шевченко по Ракицкому

вторник, 05 марта 2019, 14:44

Известный российский журналист Алексей Андронов поддержал решение Андрея Шевченко не вызвать защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

Свое мнение Андронов озвучил в статье для газеты "Советский спорт".

"Спорта вне политики не бывает. Никогда и нигде. И не стоит говорить о России или Украине, как и в любой восточноевропейской стране, здесь спорт политизирован предельно. Потому, что является инструментом пропаганды и агитации. И сами спортсмены, за редчайшим исключением, очень любят примазываться к политическим акциям. И политики любят ими пользоваться.

Профиль Ракицкого удалили с сайта федерации футбола Украины сразу же после перехода в "Зенит". Это был знак. Показатель отношения к этому переходу.

Давайте начистоту: большинство украинцев считает Россию страной-агрессором, считает, что она ведет войну на ее территории, а саму эту территорию перекроила, нарушив международные соглашения. Это - данность. Другого отношения нет, и в обозримом будущем не будет. Это прекрасно понимает и Шевченко, и Ракицкий, и, например, боксер Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира летом прошлого года именно в Москве. Что тоже вызвало острые дискуссии и лишило его героический статус однозначности.

Только что грандиозным скандалом закончились выборы представителя Украины на конкурс "Евровидение". Я в эти дни был в Киеве, и наблюдал все своими глазами. И не надо искать "российский след", он есть и очевиден. Важно понимать это, и принимать стороннюю точку зрения. Понимать, почему никакого другого решения Шевченко принять не мог", - пишет Андронов.

"Нет никакого скандала. Есть рабочий процесс. В частности, он заключается в том, что в современном украинском обществе уже невозможно сидеть на двух стульях сразу. Общество это не приветствует и этого не понимает. Хочешь вести трудовую деятельность в России? Веди, закона это не нарушает. Но будь готов к репутационным потерям", - добавил журналист.

Андронов также выразил мнение, что Шевченко мог бы вызвать Ракицкого только в том случае, если бы это был игрок уровня Лионеля Месси.

"Мог ли Андрей Шевченко пойти наперекор мнению общества? Возможно. Если бы речь шла о Месси, но тот за Украину не играет. У Ракицкого возникали определенные проблемы и в клубе (он был заменен по ходу важнейшего для "Шахтера" матча против киевского "Динамо"), и в сборной тоже. Возможно, Ярослав просто терял мотивацию, и именно поэтому решился на такой крутой поворот своей карьеры. Но, как и его приятель Селезнев, он не является для сборной Украины незаменимым. Не является даже структурно необходимым".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что фанаты сборной Украины ярко отреагировали на решение по Ракицкому.

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