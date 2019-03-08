Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта

8 марта в шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону-2019 состоится женская спринтерская гонка.

На "Апострофе" пройдет онлайн видео трансляция женской спринтерской гонки в Остерсунде.

Гонка начнется в 17.15.

Плеер с трансляцией будет доступен здесь за полчаса до старта гонки.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Напомним, что мировое первенство будет проходить с 7 по 17 марта. Всего в Швеции разыграют двенадцать комплектов медалей.

Ранее "Апостроф" назвал состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону.